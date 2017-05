Čurovič skončil na lavičke Prievidze, pôsobiť bude v Košiciach

Tréner Prievidze Miljan Čurovič, 8. februára 2017 v Prievidzi. Foto: TASR Foto: TASR

Prievidza 22. mája (TASR) - Srbský kormidelník Miljan Čurovič sa rozhodol po dvoch sezónach opustiť lavičku účastníka Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BC Prievidza. Po vzájomnej dohode vo funkcii skončil a jeho novým pôsobiskom v sezóne 2017/2018 bude klub KB Košice.Čurovič získal počas svojho pôsobenia na Hornej Nitre v sezóne 2015/2016 majstrovský titul, v rovnakom roku doviedol tím aj do finále Alpsko-jadranského pohára. V predchádzajúcom ročníku sa pričinil so svojimi zverencami o postup do druhej fázy Európskeho pohára FIBA. V ligovej súťaži však vypadol s tímom v semifinále, čím neboli naplnené predsezónne ciele vedenia klubu." vyjadril sa pre oficiálnu stránku klubu generálny manažér Martin Boško.