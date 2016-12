Curry a Golden State Warriors sa rozhodli pomôcť po požiari v Oaklande

Na snímke z videa pohľad na zhorené bývalé skladisko v meste Oakland v americkom štáte Kalifornia 4. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oakland 25. decembra (TASR) - Basketbalista Stephen Curry sa rozhodol pomôcť pozostalým obetí požiaru v umeleckej kolónii Ghost Ship v Oaklande, pri ktorom 2. decembra zahynulo 36 ľudí. Do dražby dal dva páry tenisiek, ktoré mal obuté v nedávnom stretnutí NBA medzi jeho Golden State a New Yorkom.Momentálne sa suma oboch pohybuje okolo 10.000 amerických dolárov, do konca aukcie 30. decembra môže ešte vzrásť. Klub Golden State Warriors vložil do fondu Oakland Fire Relief 50.000, hráči a tréneri tohto tímu medzi sebou vyzbierali ďalších 75.000 USD. Spoločnosť, ktorej tenisky Curry nosí, pridala 25.000. "" napísal basketbalista na instagrame.