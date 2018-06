Cushman & Wakefield: SR je dôveryhodným subjektom pre investovanie

Ilustračná snímka. Foto: BENCONT DEVELOPMENT Foto: BENCONT DEVELOPMENT

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Situácia na Slovensku je po desiatich rokoch od prijatia eura veľmi stabilná a všetci vnímame prílev nových investícií a s ním aj nového developmentu. Uviedol pre TASR vedúci tímu priemyselných nehnuteľností na Slovensku z poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield Anton Jasenovec k 10. výročiu schválenia vstupu SR do eurozóny Radou Európskej únie.Slovensko je pevnou súčasťou eurozóny a dôveryhodným subjektom pre rozvoj a investovanie v rámci Európy.konštatoval. Za pozitívny impulz považuje napríklad garanciu proti bankrotu zo strany ostatných štátov eurozóny.O ekonomickej situácii vo svete, keď SR zaviedla euro povedal, že sa to stalo počas vypuknutia finančnej a následne aj hospodárskej krízy. Od 1. januára 2009 bolo euro dočasne v duálnom obehu so slovenskou korunou.konštatoval.Negatívnym vplyvom bolo podľa neho to, že sa Slovensko podieľalo na balíku záchranných opatrení, ktoré na základe schválenia Európskeho stabilizačného mechanizmu boli pre členov eurozóny povinnosťou.Oslabenie hospodárstva vplyvom hospodárskej krízy malo dosah aj na aktivity developerov a investorov, vedúcich k ich útlmu, avšak nie k stagnácii, uzavrel Jasenovec.