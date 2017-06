Cyklista Porte predĺžil spoluprácu s tímom BMC

Na archívnej snímke Richie Porte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 29. júna (TASR) - Jeden z favoritov na celkové prvenstvo na Tour de France 2017 Richie Porte predĺžil spoluprácu s tímom BMC. Tridsaťdvaročný Austrálčan podpísal vo štvrtok s vedením stajne nový dlhodobý kontrakt.uviedol dva dni pred štartom TdF generálny manažér BMC Jim Ochowicz.Iba v stredu obhajca titulu Chris Froome uviedol, že je blízko k podpisu nového kontraktu s tímom Sky do roku 2021. Práve Porte je jedným z jazdcov, ktorý by mal na nadchádzajúcej Tour vyzvať Brita v boji o žltý dres. Pritom Austrálčan prišiel vlani do BMC práve z tímu Sky, kde pomáhal lídrovi Froomovi.Porte zažil solídny štart do tohtoročnej sezóny, vyhral preteky Tour Down Under, Okolo Romandie a na Criterium du Dauphine skončil na druhom mieste.citovala agentúra AP Porteho.