Cyklisti by nemali podceňovať reflexné prvky ani nosenie prilby

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Medzi najčastejšie chyby cyklistov patrí jazda bez svetiel a reflexných prvkov alebo jazda na bicykli mimo obce bez prilby. Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Baloghovej nie je výnimočná ani jazda v skupinkách vedľa seba alebo jazda pod vplyvom alkoholu. Polícia preto pripomína, aké pravidlá by mali cyklisti počas svojich ciest dodržiavať.Dôležité je napríklad nosenie reflexných prvkov, najmä v noci a pri zníženej viditeľnosti.vysvetľuje hovorkyňa.Baloghová zároveň pripomína, že deti do desať rokov môžu bez dohľadu jazdiť na bicykli len na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste alebo v obytnej zóne. Inak musia byť pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá zároveň musí byť dostatočne spôsobilá, aby na ne dozrela.dodáva.Prilbu musia mať deti do 15 rokov aj v obci. Ostatní cyklisti majú povinnosť nosiť ju len mimo obce. Dôležité je dbať na to, aby pri jazde po krajnici alebo okraji vozovky cyklisti jazdili len jednotlivo za sebou.hovorí Baloghová.Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby boli k cyklistom ohľaduplní.upozorňuje Baloghová.pokračuje. Zároveň pripomína, že vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Neplatí to len pre vodiča električky.