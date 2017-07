Cyklisti môžu spoznávať krásy Liptova na výletoch so sprievodcom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 5. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov pripravila na každú nedeľu počas leta bezplatné fakultatívne cyklovýlety so sprievodcom po najkrajších trasách Liptova. TASR o tom informovala PR manažérka OOCR Katarína Šarafínová.Doplnila, že okrem CYKLO & AQUA BUS-ov, ktorých premávka začala uplynulý piatok, sa chystajú tento rok vyznačiť ďalších viac ako 50 kilometrov nových cyklotrás. Takmer 100 kilometrov by sa malo obnoviť a od najbližšej nedele (9.7.) štartujú projekt cyklovýletov so sprievodcom.ozrejmila projekt manažérka OOCR Región Liptov Petra Šuhajdová.Na nedeľu 9. júla je podľa Šarafínovej pripravená trasa z Kráľovej Lehoty na Čierny Váh dlhá 30 kilometrov a prevýšením 1050 metrov.dodala Šarafínová.povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.Nových viac ako 50 kilometrov cyklotrás značí a financuje OOCR Región Liptov s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.dodala Šarafínová.