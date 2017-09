Cyklisti v Bratislave protestovali proti znečisteniu ovzdušia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Viac ako 180 cyklistov protestovalo dnes večer jazdou ulicami hlavného mesta proti znečisteniu ovzdušia. TASR o tom informoval Juraj Rizman z VIA IURIS.Účastníci chceli cyklojazdou podľa organizátorov upozorniť kompetentných, že znečistenie ovzdušia predstavuje zásadný zdravotný a environmentálny problém, ktorý treba začať aktívne riešiť. Cyklistický protest sa podľa Rizmana uskutočnil v čase, keď Národná rada SR rokuje o novele zákona o ovzduší a Krajský súd v Bratislave má na stole žalobu skupiny občanov mesta a environmentálnych mimovládnych organizácií pre nedostatočné opatrenia v integrovanom programe na zlepšenie kvality ovzdušia v bratislavskom regióne.povedal Rizman.Mimovládne organizácie Cyklokoalícia a VIA IURIS doručili v týchto dňoch do NR SR pripomienky k novele zákona o ovzduší, v ktorých navrhujú viacero zmien smerujúcich k tomu, aby opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia boli efektívne a záväzné pre kľúčových aktérov.