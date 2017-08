Cyklistia Mathiesenová má na ME druhé zlato,Medveďová až na 47. mieste

Tereza Medveďová, archívne foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

ME v cyklistike:



juniorky na 60,3 km:



1. Lorena Wiebesová (Hol.) 1:32:21 hod.,

2. Emma Norsgaardová (Dán.),

3. Letizia Paternosterová (Tal.) - všetky rovnaký čas, ...

49. Petra MACHÁLKOVÁ +1:00 min.,

77. Júlia HRTÁNKOVÁ (obe SR) +13:02



ženy do 23 rokov na 100,5 km:

1. Pernille Mathiesenová (Dán.) 2:32:50,

2. Susanne Andersenová (Nór.),

3. Alice Barnesová (V.Brit.), ...

47. Teraza MEDVEĎOVÁ všetky +6 s.,

76. Lucia VALACHOVÁ (obe SR) +11:54

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herning 4. augusta (TASR) - Juniorský titul majsterky Európy v cyklistike v pretekoch s hromadným štartom získala v piatok v dánskom Herningu Holanďanka Lorena Wiebesová. Aktuálna majsterka Slovenska v oboch cestných disciplínach Petra Machálková prišla do cieľa za hlavnou skupinou, keď osem kilometrov pred cieľom sa na kruhovom objazde zaplietla do hromadného pádu a stratila kontakt s vedúcimi cyklistkami. V cieli ju klasifikovali na 49. mieste, jej krajanka Júlia Hrtánková spadla hneď v prvom kole a napokon skončila 77.V ženskej kategórii do 23 rokov zlato získala domáca Dánka Pernille Mathiesenová, ktorá vyhrala zlato aj v časovke. Slovenka Tereza Medveďová sa udržala v hlavnom balíku a cieľovú pásku preťala na jeho konci, skončila 47. Jej krajanka Lucia Valachová vypadla z pelotónu v treťom kole, do cieľa prišla na 76. pozícii.