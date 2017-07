Cyklistické podujatie Okolo Domaše oslávi cez víkend 10. ročník

Archívna fotografia z podujatia. Takmer tisícka priaznivcov cyklistiky vyrazila 7.júla 2012 dopoludnia z rekreačného strediska Dobrá v okrese Vranov nad Topľou na 40-kilometrový okruh okolo vodnej nádrže Domaša. Foto: TASR - Tomáš Doboš Foto: TASR - Tomáš Doboš

Kvakovce 6. júla (TASR) – Najväčšie cyklistické podujatie na Slovensku Okolo Domaše je pre priaznivcov tohto športu pripravené. Jeho desiaty ročník sa začne v sobotu (8.7.) dopoludnia so štartom v Dobranskej zátoke." informujú organizátori na oficiálnej stránke podujatia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na mieste.Počas celej trasy, ktorá je dlhá 37 kilometrov a klasifikovaná ako mierne náročná, budú účastníkom k dispozícii stánky s občerstvením. V cieli môžu počítať so strážením a umytím bicyklov. Na pláži v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá sa v sobotu zároveň uskutoční súťaž vo vodnej cyklistike. Štart pretekov je naplánovaný na 12.00 h. O 19.30 h sa tzv. cyklomestečko zmení podľa usporiadateľov na dejisko festivalu Dobré časy, ktorý sa na Domaši koná prvýkrát. Vystúpia počas neho Tomáš Klus, Václav Neckář a Juraj Hnilica.Vodná nádrž Domaša oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho vzniku. V rekreačnej oblasti Dobrá je pripravených počas leta viacero akcií. Turisti môžu v tomto roku navštíviť aj priehradný múr, ktorý opätovne sprístupnili verejnosti. Spája dve rekreačné strediská - Dobrú a Moniku. Počas leta je otvorený od 8.00 h do 20.00 h.