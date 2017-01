Cyklistika: P.Sagan je tretí v generálke na Tour Down Under

Slovenský cyklista Peter Sagan pózuje na pódiu so zlatou medailou po jeho víťazstve v pretekoch s hromadným štartom mužov elite na 257,5-kilometrovej trati na MS v cyklistike v katarskej Dauhe 16. októbra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky cyklistických pretekov People's Choice Classic v Adelaide (50,6 km):

1. Caleb Ewan (Aus./Orica-Scott) 1:03:41 h, 2. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe), 3. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 4. Niccolo Bonifazio (Tal./Bahrain-Merida), 5. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 6. Mark Renshaw (Aus./Dimension Data) - všetci rovnaký čas ako víťaz





Adelaide 15. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil tretie miesto v nedeľných pretekoch People's Choice Classic v austrálskom Adelaide, ktoré boli generálkou na etapové podujatie Tour Down Under (17. - 22. januára).Úradujúci majster sveta sa dostal do popredia v predposlednom 21. kole a v záverečnom špurte pracoval pre tímového kolegu v Bora-Hansgrohe Sama Bennetta. Ír finišoval na druhej priečke, zvíťazil domáci Caleb Ewan z tímu Orica-Scott (1:03:41 h). "Toto sú skvelé preteky na získanie sebavedomia. Začal som špurtovať skôr, než som plánoval," citovala Ewana agentúra AP.Nedeľné výsledky sa nezapočítajú do celkovej klasifikácie Tour Down Under.