Cyklistika: Sagana v 3. etape Tour Down Under zdolal Ewan

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



výsledky 3. etapy cyklistických pretekov Tour Down Under (Glenelg - Victor Harbor, 144 km):



1. Caleb Ewan (Aus./Orica-Scott) 3:24:45 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Niccolo Bonifazio (Tal./Bahrain-Merida), 4. Danny van Poppel (Hol./Sky), 5. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 6. Niklas Arndt (Nem./Sunweb) - všetci rovnaký čas ako víťaz, ... 57. Michael KOLÁŘ (SR/Bora-Hansgrohe) +8 s, 68. Martin VELITS (SR/Quick-Step Floors) +12





priebežné poradie (po 3 zo 6 etáp):



1. Richie Porte (Aus./BMC) 10:34:59 h, 2. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Movistar) +20 s, 3. Esteban Chaves (Kol./Orica-Scott) +22, 4. Jay McCarthy (Aus./Bora-Hansgrohe) +24, 5. Nathan Haas (Aus./Dimension Data) +27, 6. Rohan Dennis (Aus./BMC) +29, ... 67. SAGAN +3:46 min, 83. VELITS +5:55, 106. KOLÁŘ +11:30





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Adelaide 19. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto vo štvrtkovej tretej etape pretekov Tour Down Under v Austrálii. V záverečnom špurte ho zdolal jedine domáci Caleb Ewan, obaja jazdci mali šťastie, že sa v cieľovej rovinke vyhli kolízii.Ewan si víťazstvom v 144-kilometrovej etape z Glenelgu do Victor Harbor pripísal štvrtý čiastkový úspech na Tour Down Under a devätnásty v profesionálnej kariére. "povedal jazdec tímu Orica-Scott pre agentúru AP.Pádu neunikol napríklad Španiel Gorka Izagirre Insausti z Movistaru, keďže sa to však stalo v trojkilometrovej ochrannej zóne, druhý muž priebežného poradia nestratil žiaden ďalší čas na vedúceho Austrálčana Richieho Portea (BMC), ktorý je naďalej na čele o 20 sekúnd. Sagan v celkovej klasifikácii figuruje na 67. priečke (+3:46 min), jeho krajan Martin Velits (Quick-Step Floors) je 83. (+5:55) a tímový kolega dvojnásobného majstra sveta v Bora-Hansgrohe Michael Kolář 106. (+11:30).Piatková štvrtá etapa na 149,5 kilometra zavedie cyklistov z Norwoodu do Campbeltownu.