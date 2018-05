CYKLISTIKA: VÍŤAZOM 101. ROČNÍKA GIRO D'ITALIA JE BRIT CHRIS FROOME

Rím 27. mája (TASR) - Víťazom 101. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Brit Chris Froome. Záverečnú 21. etapu po troch odjazdených kolách z jedenástich rozhodcovia neutralizovali. Bojovalo sa tak iba o triumf v etape, keďže v celkovom poradí už zmena nastať nemohla.Tridsaťtriročný rodák z Kene je po Bernardovi Hinaultovi a Eddym Merckxovi iba tretí cyklista v histórii, ktorý drží naraz tituly z Tour de France, Vuelty aj Gira. Informovala o tom agentúra DPA."Je úžasné nasať atmosféru tu v Ríme. Potrebujem trochu času, kým si to poriadne uvedomím, ale tieto preteky boli úžasné. Pre každého cyklistu je sen mať všetky tri tituly z Grand Tours. Stále nemôžem uveriť tomu, že som tu v ružovom drese," povedal víťaz.V poslednej 115-kilometrovej etape tohtoročného Gira, ktorá viedla ulicami Ríma, triumfoval írsky cyklista Sam Bennett z tímu Bora-Hansgrohe. V záverečnom špurte zdolal domáceho Eliu Vivianiho (Quick-Step Floors), tretie miesto obsadil Luxemburčan Jean-Pierre Drucker (BMC Racing)."Ani neviem, ako som vyhral. Počas uplynulých dvoch dní som veľmi trpel. Prvý týždeň a aj v druhom som išiel úplne naplno, za čo som zaplatil v dvoch predchádzajúcich dňoch. Dnes to bolo hlavne o tímovom výkone. Musím sa poďakovať tímovým kolegom, ktorí boli výborní v poslednom kole. Ešte neviem, aké budú moje ciele v ďalšom priebehu sezóny, ale snívam o zisku írskeho majstrovského dresu," citoval Bennetta portál cyclingnews.com.Na druhom mieste za Froomeom skončil s odstupom 46 sekúnd obhajca prvenstva Tom Dumoulin z Holandska, tretiu priečku obsadil so stratou takmer piatich minút na víťaza Kolumbijčan Miguel Angel Lopez Moreno.Froome si vybojoval rozhodujúci náskok na čele poradia v piatkovej 19. etape svojím úspešným únikom na náročnom stúpaní na Colle delle Finestre, keď triumfoval s trojminútovým náskokom pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom z Movistaru. Odvtedy ho už nik z ružového dresu nevyzliekol.Víťazstvo britského cyklistu však sprevádza jeho nevyriešená dopingová kauza. Vo vzorke moču, ktorú mu odobrali 7. septembra 2017, objavili 2000 nanogramov salbutamolu. Maximálna povolená hranica látky, ktorá sa používa na liečbu astmy, je 1000 nanogramov. Podľa vedenia jeho tímu Sky mal Froome počas záverečného týždňa Vuelty príznaky astmy, preto užil väčšie množstvo salbutamolu. Choroba ho trápi už od detstva.

Výsledky 21. etapy (Rím - Rím, 115 km):

1. Sam Bennett (Ír./Bora-hansgrohe) 2:50:49 h,

2. Elia Viviani (Tal./Quick-Step) + 0 Sek.;

3. Jean-Pierre Drucker (Lux./BMC Racing Team),

4. Baptiste Planckaert (Bel./Kaťuša-Alpecin),

5. Manuel Belletti (Tal./Androni Giocattoli),

6. Sacha Modolo (Tal./Cannondale-Drapac),

7. Niccolo Bonifazio (Tal./Bahrain-Merida),

8. Clement Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 9. Paolo Simion (Tal./Bardiani), 10. Fabio Sabatini (Tal./Quick-Step)



Konečné poradie:

1. Christopher Froome (V. Brit./Team Sky) 89:02:39 h,

2. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) +46 s,

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana) +4:57 min,

4. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar Team) +5:44,

5. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida +8:03,

6. Pello Bilbao (Šp./Astana) +11:50,

7. Patrick Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) +13:01,

8. George Bennett (N. Zél./Lotto NL-Jumbo) + 13:17,

9. Sam Oomen (Hol./Team Sunweb) +14:18,

10. Davide Formolo (Tal./Bora-hansgrohe) +15:16

Profil víťaza 101. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia Brita Chrisa Froomea.



Christopher Froome



narodený: 20. mája 1985 Nairobi (Keňa)



rodinný stav: ženatý, syn Kellan



výška: 1,86 m



váha: 69 kg



webová stránka: www.chris-froome.com



tímy: 2007: Konica, 2008-09: Barloworld, od 2010: Team Sky (zmluva do roku 2020)



najväčšie úspechy: víťaz Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017 (7 etapových triumfov), víťaz Giro d'Italia 2018 (2 etapové triumfy), víťaz Vuelta Espaňa 2017 (5 etapových triumfov), víťaz Criterium du Dauphine 2013, 2015, 2016 (6 etapových triumfov), víťaz Tour du Romandie 2013, 2014, víťaz Tour of Oman 2013, 2014, bronz z časovky na OH 2012 a 2016, bronz v časovke z MS 2017





Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR