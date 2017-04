Cyklobusy prepravia od júna cyklistov do 3 regiónov Žilinského kraja

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 30. apríla (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravil aj tento rok v spolupráci so SAD Žilina pre cyklistov možnosť využiť dopravu cyklobusmi na Kysuce, do Terchovskej doliny a do Turca počas víkendov a cez sviatky od 11. júna do 1. októbra a počas piatkov od 7. júla do 25. augusta.informoval predseda ŽSK Juraj Blanár s tým, že autobusy so špeciálne upravenými vozíkmi vyrazia vždy zo Žiliny s cieľovými stanicami v Novej Bystrici, Terchovej a Turčianskych Tepliciach.Trasy ponúkajú podľa predsedu ŽSK zážitky pre deti i dospelých.priblížil predseda ŽSK.Riaditeľ odboru dopravy Úradu ŽSK Ivan Mokrý doplnil, že cena autobusového lístka ostáva pre cyklistov nezmenená.dodal Morký.