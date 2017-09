Cyklobusy v Žilinskom kraji môžu cyklisti využiť do 1. októbra

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 11. septembra (TASR) – Cyklobusy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktoré premávajú na Kysuce, do Turca a Terchovskej doliny môžu cyklisti využiť počas víkendov a sviatkov do nedele 1. októbra 2017. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková.uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.Cyklobusy tak podľa neho uľahčujú prepravu a otvárajú cyklistom väčšie možnosti pre plánovanie výletov.dodal Blanár.Najväčší záujem je aj tento rok o cyklobusy do Bystrickej doliny, počas leta ich využilo až 776 cyklo nadšencov.doplnil predseda ŽSK.Riaditeľ odboru dopravy Úradu ŽSK Ivan Mokrý informoval, že zmenu v porovnaní s minulými ročníkmi vidieť v nákupe lístkov pre bicykle, kedy cyklisti vo väčšej miere využívajú miestenkový systém a lístok si rezervujú vopred.zdôraznil Mokrý.