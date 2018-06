Cyklobusy Žilinského samosprávneho kraja sa v nedeľu vrátili na cesty

Na snímke cestujúci nakladá bicykel v Žiline, archívna snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 10. júna (TASR) - Cyklobusy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa v nedeľu vrátili na cesty. Premávať budú počas víkendov a sviatkov do 30. septembra. Cez letné prázdniny budú k dispozícii aj v piatky. Tri páry spojov povezú cestujúcich zo Žiliny do Terchovej a Novej Bystrice, dva páry do Turčianskych Teplíc. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.Cyklobusy fungujú od roku 2015, kedy začali premávať dve linky k Bystrickej cyklomagistrále na Kysuciach a do Terchovej. Minulý rok k nim pribudla novinka do regiónu Turca. Bicykle sú prepravované na špeciálnych prívesoch za vozidlom, ktoré umožňujú odviezť ich viac. Na trasách Žilina – Nová Bystrica a Žilina – Turčianske Teplice sú to cykloprívesy s kapacitou 24 bicyklov, na trase zo Žiliny do Terchovej sú využívané nosiče pre šesť bicyklov.Cestujúci v cyklobusových spojoch platia štandardnú cenu autobusového lístka. Poplatok za bicykel je 50 centov. Miestenky si môžu rezervovať alebo zakúpiť online na www.amsbus.sk či priamo v klientskych centrách Slovenskej autobusovej dopravy v Žiline, Čadci a Martine.konštatoval generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.Minulý rok cyklobusy za tri mesiace okrem bežných cestujúcich previezli aj takmer 1300 ľudí s bicyklami. Najväčší záujem bol o výlety na Kysuce, kde bolo veľa spojov plne vypredaných.Cyklobusy zo Žiliny do Turca výrazne obmedzili minuloročné víkendové uzávery pod Strečnom počas sanácie skalného brala. Cieľom kraja je zvýšiť záujem aj o túto linku.uviedla Jurinová.Viac informácií o trasách, cenách a cestovnom poriadku nájdu záujemcovia na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk alebo na stránke dopravcu www.sadza.sk/cyklobus/.