Cyklocestu z Popradu na Podlesok postupne upravujú

Poprad/Hrabušice 20. septembra (TASR) – Cyklotrasu, ktorú spája Poprad s turistickým centrom Podlesok v Slovenskom raji, vyznačilo začiatkom leta občianske združenie Pre mesto. Keďže ide o lesnú cestu, združenie začalo s jej postupnou opravou.Povrch dvojkilometrového úseku medzi popradskou mestskou časťou Kvetnica a Gánovcami vyrovnávala ťažká technika. Staronová cyklocesta, lemujúca železničnú trať, je tak pre cyklistov po úprave komfortnejšia.uviedol predseda združenia Pre mesto Ondrej Kavka.Do konca roka chce Kavka nájsť finančné zdroje a upraviť ďalšie dva kilometre cyklotrasy. Kompletná úprava viac ako 12-kilometrového úseku by mala stáť okolo 40.000 eur. Kavka uviedol, že občianske združenie by chcelo na vyznačenej cyklotrase vybudovať i cyklistický chodník, financie by chceli získať z európskych zdrojov." uzavrel.