Cyklojazda histórie zo Zvolena, cez Vislu a Spišský hrad má 650 km

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 30. augusta (TASR) - Viac ako 650 kilometrov absolvujú účastníci Cyklojazdy histórie zo Zvolena, cez poľskú Vislu, Spišský hrad a späť do Zvolena. Minipelotón s 15 jazdcami odštartoval zo Zvolena v utorok 29. augusta a do mesta sa opäť vráti v sobotu 2. septembra s takmer štyridsiatkou cyklistov, pretože ďalší sa k nim pridajú cestou späť, v Spišskom Podhradí.Cieľom Cyklojazdy histórie je zviditeľňovať Zvolen a jednu z jeho dominánt - Pustý hrad. Podujatie sa začalo organizovať pred 15 rokmi, kedy začala partia nadšencov spájať cyklojazdou Pustý hrad a Spišský hrad.Podľa jedného z účastníkov cyklojazdy Petra Drozdíka po piatich rokoch prišli nápady historickú cyklojazdu zatraktívniť a preto sa začalo bicyklovať nielen zo Spiša do Zvolena, ale aj z poľskej Visly, maďarského Vyšehradu, českého Slavkova u Brna. Pokračovalo sa jazdami zo Štrasburgu, Prachatíc, Bruselu, Grazu.V roku 2015 sa Cyklojazda histórie vrátila k svojej hlavnej trase Spišský hrad – Pustý hrad a hlavným organizátorom sa spolu s mestom stalo občianske združenie Cyklo Zvolen.Aj keď už cyklojazda začala v deň výročia SNP jazdou zo Zvolena do poľskej Visly, štart hlavnej časti tohtoročnej cyklojazdy je piatok 1. septembra o 7.45 h na Spišskom hrade za aktívnej účasti cyklistov a predstaviteľov Spišského Podhradia. Trasa potom vedie cez Levoču, Poprad, Svit, Čierny Váh, Priehybu, Heľpu a Brezno do Nemeckej, kde sa po 150 kilometroch nocuje. V sobotu sa pokračuje 50-kilometrovou etapou cez Banskú Bystricu do Zvolena, na Pustý hrad. Aby nebola cyklojazda nudná, tento rok sa účastníci rozhodli prejsť z Liptova na Horehronie cez sedlo Priehyba.povedala TASR členka združenia Cyklo Zvolen Monika Moravcová.