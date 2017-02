Cyklokoalícia: Magistrát zanedbáva povinnosti pri zimnej údržbe

Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Bratislavský magistrát má zo zákona povinnosť udržovať v zime cesty, chodníky a cyklotrasy odhrnuté. Napriek opakovaným výzvam obyvateľov si túto povinnosť neplní. Tvrdí to občianske združenie Cyklokoalícia, ktoré mesto vyzýva k náprave.Cyklotrasy patriace hlavnému mestu sú podľa Cyklokoalície dlhodobo nezjazdné a hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a majetku.informovalo TASR združenie. Ako podotýka, nevyčistené sú aj centrálne mestské priestory s veľkou frekvenciou chodcov a cyklistov, ako Kamenné námestie, Námestie SNP, Obchodná ulica či Hurbanovo námestie.povedal prezident Cyklokoalície Dan Kollár.Magistrát hlavného mesta pre TASR uviedlo, že jeho oddelenie správy komunikácií zabezpečuje, údržbu, opravy, čistenie a evidenciu prieťahov štátnych ciest, miestnych komunikácií I. a II. triedy, vrátane uličných vpustí, mostov, lávok pre peších a podchody, dopravného značenia a odpadkových košov.uviedla pre TASR Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia magistrátu.STaRZ zabezpečuje údržbu cyklotrás podľa jej slov v obmedzenom režime, a to len od marca do novembra.spresnila Kešeľáková. Už minulý týždeň sa podľa nej začalo pracovať na sprejazdnení cyklotrás ako Košická, Viedenská, Pribinova, Štúrova, Špitálska, Banskobystrická, Prokopa Veľkého, Dunajská, Ružinovská, Trenčianska.Hlavné mesto vyzýva obyvateľov, aby v prípade, ak uvidia zľadovatený povrch vozovky alebo neodhrnutý chodník či cyklotrasu, to nahlásili na mestskom dispečingu dispecing@bratislava.sk alebo na telefónnom čísle 02/59 356 761.