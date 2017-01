Cyklokrosár Haring obsadil na MS v kategórii elite 28. miesto

Na snímke Martin Haring. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

MS v cyklokrose 2017, výsledky:



Muži elite: 1. Wout Van Aert (Belg.) 1:02:08 h, 2. Mathieu Van Der Poel (Hol.) +00:44 min, 3. Kevin Pauwels (Belg.) +02:09, ... 28. MARTIN HARING (SR) +7:18 min



Juniori: 1. Thomas Pidcock 0:41:24 h, 2. Daniel Tulett +00:38 min, 3. Ben Turner (všetci V. Brit.) +00:44, ... 62. JAKUB VARHAŇOVSKÝ (SR) 1 kolo



Ženy do 23 rokov: 1. Annemarie Worstová (Hol.) 0:43:47 h, 2. Ellen Nobleová (USA) +00:10 min, 3. Evie Richardsová (V. Brit.) +00:26, ... TEREZA MEDVEĎOVÁ (SR) nedokončila



Muži do 23 rokov: 1. Joris Nieuwenhuis (Hol.) 0:53:58 h, 2. Felipe Orts Lloret (Špan.) +01:23 min, 3. Sieben Wouters (Hol.) +01:29, ... 27. ŠIMON VOZÁR, 29. MATEJ ULÍK (obaja SR) obaja 1 kolo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bieles 30. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v cyklokrose Martin Haring obsadil na majstrovstvách sveta v Luxembursku 28. miesto v kategórii elite. V najsledovanejšej disciplíne obhájil prvenstvo Belgičan Wout Van Aert pred Holanďanom Van der Poelom a krajanom Kevinom Pauwelsom. Do prvej tridsiatky sa zo slovenských pretekárov dostali aj Šimon Vozár a Matej Ulík, ktorí v kategórii do 23 rokov obsadili 27., resp 29. miesto.Najskúsenejší zo slovenských pretekárov Martin Haring sa umiestnil v prvej tridsiatke, čím potvrdil príslušnosť k širšej svetovej špičke. Jeho umiestnenie mohlo byť ešte lepšie, no pre pokazený prehadzovač musel pol kola bežať do depa, čím stratil drahocenný čas.povedal Martin Haring.Na pretekárov čakali v luxemburskom meste Bieles náročné podmienky, keďže k snehu sa pridal aj mrznúci dážď, ktorý bol príčinou mnohých pádov. Doplatili na to aj dvaja Slováci. Junior Jakub Varhaňovský stratil veľa času behom do depa už v prvom kole po tom, ako mu jeden z francúzskych jazdcov v hromadnom páde znefunkčnil bicykel. Ešte horšie skončila jediná Slovenka v pretekoch žien Tereza Medveďová, ktorú museli previezť na vyšetrenie do nemocnice s narazeným ramenom.uviedol v tlačovej správe tréner slovenského tímu Róbert Glajza.Slovenský cyklokros reprezentovali aj dvaja pretekári v kategórii do 23 rokov. Šimon Vozár finišoval na 27. mieste, Matej Ulík bol na 29. priečke. Obaja stratili na víťazného Holanďana Jorisa Nieuwenhuisa jedno kolo.