Cyklus Music & Film uvedie koncert americkej kapely Imagine Dragons

Na ilustračnej snímke spevák Dan Reynolds z americkej rockovej skupiny Imagine Dragons. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Záznam koncertu amerického zoskupenia Imagine Dragons z celosvetového turné k druhému albumu Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live uvedie bratislavské Kino Lumiére v stredu 7. júna v cykle Music & Film.Dramaturg cyklu Miro Ulman pripomína, že kapela v rámci celosvetového turné k svojmu druhému albumu zavítala v januári minulého roku aj do Bratislavy:Počas turné Smoke + Mirrors odohrali Imagine Dragons celkovo 108 predstavení, na ktoré prišlo 265.447 divákov. Na koncerte v Toronte, ktorý videlo takmer 15.000 divákov, odznelo 18 piesní, okrem noviniek aj hity Demons, It's Time či Radioactive z debutového platinového albumu Night Vision z roku 2012, za ktorý získala kapela cenu Grammy. Podľa Ulmana sú Imagine Dragons naživo ešte lepší než na albume:Imagine Dragons vznikli v roku 2008. Skupinu založil spevák Dan Reynolds so svojím spolužiakom z Brigham Young University, bubeníkom Andrewom Tolmanom, s Andrewom Beckom, Davom Lemkom a Aurorou Florence.dopĺňa k skupine, ktorá svoju druhú platňu Smoke + Mirrrors vydala v januári 2015 a len pred mesiacom (8. 5.) potešila fanúšikov tretím štúdiovým albumom Evolve so singlami Believer, Thunder a Whatever It Takes.Film Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live bolo možné vidieť na veľkom plátne počas celosvetovej jednodňovej premiéry 2. marca 2016, stredajšia projekcia v Kine Lumiére je podľa Mira Ulmana "druhá a súčasne asi posledná šanca pozrieť si ho v kine". Kapela sa predstaví v zostave Dan Reynolds (sólový spev, sprievodná a sólová gitara, klavír, klávesové nástroje, bicie, perkusie), Wayne Sermon (sólová gitara, sprievodné vokály, mandolína), Ben McKee (basgitara, sprievodné vokály, klavír, klávesové nástroje) a Daniel Platzman (bicie, perkusie). Na turné ich sprevádzal ešte Will Wells (klavír, klávesové nástroje, sprievodná gitara, sprievodné vokály).Začiatok projekcie je o 20.30 h.