Cyklus Music & Film štartuje projekciou dokumentu

Na archívnej snímke z 19. júna 1987 spevák David Bowie. Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu 10. januára 2016 britský spevák, pesničkár a skladateľ David Bowie.Bowie, ktorý sa preslávil takými hitmi ako "Fame", "Heroes" alebo "Let's Dance", zomrel v kruhu svojich blízkych po 18 mesiacov trvajúcom boji s rakovinou. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Odchod hudobnej a speváckej legendy Davida Bowieho vlani v januári zasiahol jeho fanúšikov po celom svete. Tento mesiac si pripomíname nielen rok od jeho nečakaného úmrtia, ale aj nedožité 70. narodeniny. Pri tejto príležitosti zaradilo bratislavské Kino Lumiére do svojho pravidelného cyklu Music & Film dokument "". Film približuje rovnomennú putovnú výstavu a predstavuje detaily umelcovho života i tvorby. Premieta sa v stredu 18. januára o 20.30 h.Podľa dramaturga cyklu Music & Film Mira Ulmana bola audiovizuálna výstava, ktorej názov sa zhoduje s názvom filmu David Bowie je..., inštalovaná s pomocou najmodernejších multimediálnych techník a stala sa najúspešnejšou v histórii múzea Victoria & Albert v Londýne. Kolekciu venovanú Bowieho životu a dielu tvoria rukopisy textov piesní, 60 originálnych kostýmov, fotografie, napríklad aj od svetoznámych autorov Helmuta Newtona či Antona Corbijna, filmy, hudobné videoklipy, rozhovory, obaly albumov a ich výtvarné návrhy z David Bowie Archive. Expozícia celkovo predstavuje až 300 objektov, otvorená bola dva týždne po vydaní Bowieho albumu Next Day v roku 2013 a doteraz ju navštívilo vyše 1,5 milióna ľudí po celom svete. Aktuálne je vystavená v japonskom Tokiu.Film je vlastne prechádzkou po výstave so špeciálnymi hosťami. "" približuje Miro Ulman netradičný dokument, ktorý je "".Kurátori výstavy Victoria Broackes a Geoffrey Marsh v dokumente ponúkajú odborný pohľad na najznámejšie Bowieho videoklipy, originálne kostýmy, ale i na osobnejšie predmety - rukopisy textov, denníkové záznamy odhaľujúce kreativitu a vývoj umelcových nápadov. Film nakrúcali počas záverečného galavečera v londýnskom Victoria & Albert Museum. Stojí za ním britský režisér Hamish Hamilton, ktorý už režíroval polčasovú šou Super Bowl, ceremoniál z udeľovania Oscarov (2010), niekoľko ročníkov MTV Video Music Awards i otvorenie Olympijských hier v Londýne 2012. Robil tiež dokumenty a videoklipy interpretov ako The Rolling Stones, Madonna, Rammstein, U2, Spice Girls, Coldplay a ďalší. Na réžii filmu sa spolupodieľala aj britská producentka Katy Mullan, pre ktorú bol film David Bowie je... režisérskym debutom.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).