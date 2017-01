Cyperské rokovania podporia aj diplomati troch kľúčových krajín a EÚ

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Valletta 12. januára (TASR) - Do Ženevy pricestovali dnes šéfovia diplomacií EÚ, Británie, Turecka a Grécka, aby sa pripojili k rokovaniam o zjednotení rozdeleného Cypru, ktorých sprostredkovateľom je OSN.K rokujúcim stranám sa pripojil predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, ktorého sprevádza vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ Federica Mogheriniová.Do Ženevy pricestovali aj ministri zahraničných vecí troch krajín, ktoré majú pre urovnanie cyperského konfliktu kľúčový význam: Británie (Boris Johnson), Grécka (Nikos Kotzias) a Turecka (Mevlüt Čavušoglu).Dnes sa v rámci cyperských rokovaní prvýkrát hovorí o komplikovaných bezpečnostných otázkach, ktoré majú kľúčový význam pre akúkoľvek dohodu.Juncker v stredu počas návštevy Valletty a vyjadril nádej, že uzavretie rozhovorov o zjednotení Cypru bude možné "v najbližších hodinách a dňoch". Podľa neho ide o "poslednú šancu na zjednotenie rozdeleného ostrova".vyhlásil Juncker.Podľa stanoviska Európskej komisie by komplexné vyrovnanie medzi oboma komunitami na Cypre viedlo k posilneniu bezpečnosti a stability v celom okolitom regióne.Cyperskí Gréci a Turci sa už v marci 2008 dohodli na krokoch k úplnému urovnaniu sporu, ktorý trvá od roku 1974. Obe strany vytvorili šesť pracovných skupín na preskúmanie hlavných bodov, ktoré by mali byť obsiahnuté v mierovej dohode. Sú nimi správa krajiny a rozdelenie politickej moci, záležitosti týkajúce sa EÚ, bezpečnostné záruky pre obe komunity, územia a tiež majetkové a hospodárske záležitosti.