Cyperský prezident zjednotenie podmienil odchodom tureckej armády

Na snímke cyperský prezident Nikos Anastasiadis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. januára (TASR) – Dohoda o zjednotení Cypru je možná, ak sa turecká armáda stiahne z ostrova. Uviedol to dnes Nikos Anastasiadis, prezident Cyperskej republiky, ktorá má pod kontrolou južnú časť ostrova obývanú Grékmi. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan mu obratom odkázal, že o stiahnutí vojsk odmieta debatovať." okomentoval dohodu dosiahnutú po štyroch dňoch intenzívnych rokovaní cyperský prezident Anastasiadis. Trvá ale na tom, aby sa zo severnej časti Cypru stiahlo približne 30.000 tureckých vojakov, informovala agentúra Belga.Tureckí vojaci sú na Cypre od roku 1974, keď sa na ostrove odohral prevrat s cieľom pripojiť Cyprus ku Grécku. Odvtedy je ostrov rozdelený dve časti. Cyperská republika je členom EÚ, tureckú Severocyperskú republiku uznáva len Ankara.Tento týždeň rokovali v Ženeve o urovnaní sporu grécko-cyperský prezident Nikos Anastasiadis a severocyperský prezident Mustafa Akinci spolu ministrami zahraničných vecí Británie (Boris Johnson), Grécka (Nikos Kotzias) a Turecka (Mevlüt Čavušoglu). Pripojili sa k nim predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.Účastníci rozhovorov sa dohodli, že v rokovaniach budú pokračovať opäť 23. januára. Ak by sa Cyprus zjednotil, nie je vylúčené, že by sa turečtina mohla stať 25. úradným jazykom EÚ.