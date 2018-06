Cyprus sa stáva vstupnou bránou do EÚ pre investičné fondy z Ázie

Pobrežie stredomorského ostrova Cyprus, ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Nikózia 11. júna (TASR) - Pre mnohé investičné fondy z Ázie sa Cyprus stáva vstupnou bránou do Európy. Poloha stredomorského ostrova - medzi Európou, Blízkym východom a severnou Afrikou, jeho prístup k východnej Európe, Rusku a bývalým sovietskym republikám a tiež pružná legislatíva a nižšie náklady lákajú ázijské fondy. Tie využívajú Cyprus na získanie tzv. pasových práv Európskej únie (EÚ), ktoré im umožňujú investovať v celom bloku.Podľa Andreasa Jasemidesa, viceprezidenta združenia Cyperských investičných fondov (CIFA), čoraz viac zahraničných fondov z krajín, ktoré tradične nemali silné hospodárske väzby s Cyprom, ako sú Čína, India a dokonca aj Japonsko, si vytvára základňu na ostrove. Cyprus sa stáva ich bránou do EÚ.Aj údaje cyperskej centrálnej banky potvrdili tento trend. Počet investičných fondov a správcov aktív na ostrove do konca marca 2018 vzrástol na 123 zo 110 na konci decembra 2017 a dosiahol nový rekord. A celková hodnota aktív, ktoré spravujú, sa v sledovanom období zvýšila o 29 % na 4,45 miliardy eur z 3,45 miliardy eur. Na porovnanie, v decembri 2008 pôsobilo na Cypre 55 fondov s aktívami v hodnote 1,23 miliardy eur.Záujem investičných fondov o vytvorenie základne a získanie povolenia od Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu je veľký, potvrdila predsedníčka komisie Demetra Kalogeruová.povedala.Zatiaľ čo rámcové právne predpisy Cypru podliehajú právnym predpisom a reguláciám EÚ, krajina zavádza aj dodatočné zmeny, aby urobila ostrov atraktívnejším pre investorov a správcov fondov a aktív, uviedol Marios Tannusis, člen predstavenstva a tajomník CIFA. Ide napríklad o predpisy, ktoré investorom umožnia od začiatku poznať daňový režim uplatňovaný na rôzne typy fondov, či zrýchlený postup registrácie a ďalšie.Cyperská legislatíva spojená so založením fondov je oveľa flexibilnejšia ako v iných častiach Európy, pričom investori zostávajú dobre chránení, uviedol Jasemides. Náklady na Cypre sú oveľa nižšie ako inde v EÚ a to je veľmi dôležité pre správcov malých a stredných fondov, ktorých sa Cyprus snaží prilákať. "povedal.Fyzická prítomnosť na Cypre znamená aj to, že fondy prispievajú k výkonu domácej ekonomiky, prenajímajú alebo kupujú kancelárie a odvádzajú poplatky štátu. Môžu vykonávať investície najmä v oblasti nehnuteľností, zhrnul Jasemides.