Czaputowicz: Väčšina krajín EÚ nechce hlasovať o odobratí práv Poľsku

Na archívnej snímke Jacek Czaputowicz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 22. júna (TASR) - Väčšina členských krajín Európskej únie by sa radšej vyhla hlasovaniu o procedúre, ktorá by mohla viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv Poľska v Rade EÚ. Myslí si to poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz, ktorého slová v piatok citovala poľská tlačová agentúra PAP.Czaputowicz v televízii povedal, že členské štáty EÚ ako Francúzsko, Nemecko a krajiny Beneluxu, ktoré prispievajú do rozpočtu Únie viac, než dostávajú, chcú Poľskopovedal minister.Európska komisia ešte vlani v decembri spustila voči Poľsku sankčné konanie pre obavy z ohrozenia právneho štátu, pričom sa rozhodla aktivovať článok č. 7 Lisabonskej zmluvy. Konanie, rozdelené do niekoľkých fáz, môže potenciálne viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv Varšavy v Rade EÚ. Na to je však potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov Únie, pričom Maďarsko už vopred avizovalo, že bude proti.Európska rada môže aj počas konania adresovať Varšave svoje odporúčania. Poľsko od začiatku konania urobilo určité ústupky, z pohľadu Bruselu však boli nedostatočné.