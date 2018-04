D. Brtva a P. Pachinger do väzenia nenastúpili

Na snímke Patrik Pachinger (tretí sprava) a Dávid Brtva (vpravo). Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. apríla (TASR) - Dávid Brtva, právoplatne 28. marca odsúdený Najvyšším súdom (NS) SR v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na deväťročný trest odňatia slobody, zatiaľ do väzenia nenastúpil. Rovnako nenastúpil do väzenia na sedemročný trest odňatia slobody odsúdený a spoluobžalovaný Patrik Pachinger.TASR to potvrdili viaceré justičné zdroje. Obaja sú však v pondelok stále v pátraní na oficiálnej stránke slovenskej polície. Brtva sa má údajne nachádzať v Českej republike. Pachingera, aj keď ho polícia na záver minulého týždňa zadržala, napokon museli prepustiť. Predsedníčka senátu NS SR síce 28. marca vydala príkaz po vynesení verdiktu na jeho dodanie do výkonu trestu, ale vzhľadom na jeho zdravotný stav (operácia oboch očí) mu umožnila mesačný odklad.uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.potvrdil rovnako v pondelok pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.Na Brtvu nedávno vydalo pátranie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) Bratislava III a na Pachingera zase Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava I.NS SR 28. marca potvrdil verdikt prvostupňového súdu z roku 2015. Veľkopodnikateľa a hlavného obžalovaného Jozefa M. vylúčil NS SR na samostatné konanie, keďže je vážne chorý a polícia ho napokon na proces neeskortovala.Termín odvolacieho konania s Jozefom M. ešte vytýčený nie je, závisí od jeho zdravotného stavu. V tomto konaní bude rozhodovať rovnaký senát ako 28. marca, ale pod inou spisovou značkou. Znamená to, že spis nebude musieť študovať iný senát, čo by mohlo trvať mesiace.Podľa krátkeho zdôvodnenia rozhodnutia NS SR prvostupňový súd - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku rozhodol vo veci správne a správne vyhodnotil dôkazy. Teda NS SR sa v plnom rozsahu stotožnil s verdiktom ŠTS.Rozsudok nad Jozefom M. a spol. v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest vyniesol ŠTS v Pezinku 21. októbra 2015. ŠTS vtedy odsúdil Jozefa M. na trest odňatia slobody na deväť rokov, Brtvu taktiež na deväť rokov a Pachingera na sedem rokov. Súd ich uznal za vinných zo spáchania trestného činu podvodu spolupáchateľstvom. Prvostupňový súd taktiež uložil peňažný trest vo výške 5000 eur pre obžalovaných Brtvu a Pachingera.Ešte pred rozsudkom ŠTS Špeciálny súd (ŠS) 27. apríla 2007 odsúdil Jozefa M. na vyšší, 12-ročný trest odňatia slobody, Brtvu na 11 rokov a Patrika Pachingera na desaťročné väzenie. NS SR však tento verdikt zrušil.