D. Brtva a P. Pachinger do väzenia zatiaľ nastúpiť nemusia

Bratislava 30. apríla (TASR) - Dávid Brtva, ktorý bol 28. marca právoplatne odsúdený Najvyšším súdom (NS) SR v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na deväťročný trest odňatia slobody, zatiaľ do väzenia nemusí nastúpiť. Rovnako do väzenia nemusí najnovšie nastúpiť na sedemročný trest odňatia slobody ani odsúdený a spoluobžalovaný Patrik Pachinger.informovala v pondelok TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Hovorkyňa dodala, že o prípadnom podmienečnom prepustení by mali rozhodovať súdy v mieste výkonu trestu.