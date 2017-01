D. Cibulková postúpila do 3. kola dvojhry na Australian Open

Na snímke z 5. januára 2017 slovenská tenistka Dominika Cibulková počas štvrťfinále WTA v Brisbane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



ženy - dvojhra - 2. kolo:



Melbourne 19. januára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Finalistka z roku 2014 si v druhom kole ako nasadená šestka poradila s Taiwančankou Su-Wei Hsieh 6:4, 7:6 (8). V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti tridsiatej nasadenej Ruske Jekaterine Makarovovej, s ktorou má priaznivú bilanciu 3:0. Všetky tri duely sa hrali na harde.Su-Wei Hieh hrala v úvode stretnutia proti Cibulkovej riskantne, predviedla plejádu winnerov a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 2:1. Slovenka sa však postupne dostala do správneho tempa a otočila na 4:2. Ázijská hráčka síce následne vyrovnala na 4:4, no koncovka patrila Cibulkovej, ktorá mala navrch v dlhších výmenách a robila menej nevynútených chýb.V druhom sete sa Cibulková vďaka brejku v šiestom geme ujala vedenia 5:2 a v deviatom geme mala pri vlastnom servise dva mečbaly. Su-Wei Hsieh ich odvrátila a vynútila si tajbrejk, no v dramatickej skrátenej hre sa presadila Cibulková, keď za stavu 9:8 premenila v poradí piaty mečbal. Vzájomnú bilanciu s Taiwančankou tak upravila na 2:0, v roku 2014 ju zdolala v Kuala Lumpur hladko v dvoch setoch.