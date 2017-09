D. Davis: Británia zaplatí iba vtedy, ak dostane dohodu o obchode

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Londýn 26. septembra (TASR) - Len pár minút po začiatku štvrtého kola rozhovorov o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) v pondelok 25. septembra v Bruseli, britský minister pre brexit David Davis rozbil ilúziu, že Londýn je pripravený hrať podľa pravidiel EÚ, pokiaľ ide o účet za rozvod.Bez ohľadu na to, čo premiérka Theresa Mayová povedala minulý týždeň vo Florencii ohľadom plnenia finančných záväzkov Spojeného kráľovstva, Davis jasne uviedol, že Británia zaplatí iba vtedy, ak dostane konečnú dohodu o obchode, ktorú chce.uviedol Davis, ktorý stál vedľa hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera. Ten opakovane deklaroval, že EÚ bude rokovať o obchode, až keď sa obe strany dohodnú na podmienkach brexitu, vrátane finančného vyrovnania.Ešte pred príchodom Davisa do Bruselu sa Barnier stretol s európskymi ministrami zahraničných vecí a európskych záležitostí. A zhodli sa na tom, že sú skeptickí, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody o brexite pred októbrovým summitom EÚ.To je pritom podmienka pre začatie rokovaní o obchode. Aby sa tak stalo, lídri EÚ potrebujú vidieť, že sa dosiaholv otázke finančného vyrovnania, aj v iných kľúčových otázkach, vrátane írskych hraníc.Davisove vyhlásenia však ukazujú, aké vzdialené sú postoje oboch strán, ktoré zatiaľ stále bojujú o poradie rozhovorov - teda o niečo, čo mali vyriešiť ešte v júni. Mayová v piatok (22.9.) ponúkla, že Británia bude prispievať do rozpočtu EÚ ešte dva roky, čo podľa odhadov predstavuje sumu približne 20 miliárd eur plus dodatočné záväzky, ktoré odhadujú úradníci v Bruseli na ďalších 20 miliárd eur. To však stále nezodpovedá sume, ktorú očakáva EÚ.Davis vyzval v pondelok na pragmatizmus a povedal, že neexistujepre to, aby sa tento týždeň nedosiahol pokrok.Britská premiérka sa dnes pripravuje na stretnutie s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Barnier v tejto súvislosti uviedol, že je zvedavý, ako sa Mayovej piatkový prejav teraz premietne do jej rokovacej stratégie.