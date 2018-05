D.Davis: Návrh budúceho colného režimu Británie a EÚ si vyžaduje čas

David Davis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. mája (TASR) - Nemalo by byť žiadnym prekvapením, že rozhodnutie o budúcom colnom režime Británie s Európskou úniou( EÚ) si vyžaduje čas. Povedal vo štvrtok britský minister pre brexit David Davis.V stredu (2.5.) sa totiž v Londýne stretol tzv. vojnový kabinet premiérky Theresy Mayovej. Úlohou jeho 11 členov je rozhodnúť o návrhu budúcich colných opatrení, ktoré zabránia návratu tvrdej hranice medzi Írskou republikou, ktorá je členom EÚ, a britskou provinciou Severné Írsko.Stúpencibrexitu, teda odchodu Británie aj z colnej únie, na rokovaniach, ktorých priebeh zostáva v utajení, údajne zahnali Mayovú do kúta.V neobvyklom prejave odporu jej vojnový kabinet v stredu odmietol návrh na budúcu colnú dohodu s EÚ. Rozdelil sa na skupinu šiestich, ktorí hlasovali proti plánu zvyšnej pätice na vytvorenie novej colnej únie s EÚ. Stúpenci brexitu tvrdia, že by to znamenalo tesný a komplikovaný vzťah s blokom. Uviedli to štyria ľudia oboznámení s priebehom stretnutia.To vrhá tieň pochybností aj na líderskú pozíciu Mayovej. Premiérka má už len menej ako týždeň na to, aby dosiahla kompromis. V opačnom prípade bude stáť pred ťažkou voľbou, či zostať v existujúcej colnej únii s EÚ (to požadujú podnikatelia, ale proti je tvrdé jadro kabinetu aj mnohí poslanci jej Konzervatívnej strany), alebo opustiť blok bez dosiahnutia dohody.