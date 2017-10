D. Davis očakáva, že rokovania budú trvať do poslednej chvíle

Na snímke britský minister pre brexit David Davis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. októbra (TASR) - Britský minister pre brexit David Davis v stredu vyhlásil, že podľa jeho očakávania rokovania Spojeného kráľovstva s Európskou úniou budú trvať až do poslednej chvíle, do oficiálneho vystúpenia Británie z EÚ v marci 2019.Minister Davis povedal, že EÚ má sklony robiť rozhodnutiaRokovania sa zastavili na podmienkach odchodu Británie z Únie, vrátane výšky účtu, ktorý musí Británia zaplatiť, aby finančne vyrovnala svoje záväzky voči EÚ.Mnohé podniky sa obávajú následkov, ak Británia neuzavrie do konečného termínu, teda do marca 2019, dohodu s Úniou a vypadne z jednotného trhu EÚ aj z colnej únie.Davis v stredu zdôraznil zákonodarcom, že rokovania na poslednú chvíľu budú