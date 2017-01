D. Fischer: Trump chce pristupovať k svetovej politike ako biznismen

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. januára (TASR) – Inauguračný prejav nového amerického prezidenta Donalda Trumpa bol najkratším od čias Jimmyho Cartera. Z republikánov mal porovnateľnú dĺžku naposledy Theodore Roosevelt pred viac ako sto rokmi. Pre TASR to uviedol analytik zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Dušan Fischer.konštatoval analytik.Z pohľadu zahraničnej politiky bol podľa neho prejav veľmi izolacionistický.uviedol Fischer.V oblasti domácej politiky išlo podľa analytika opäť o tie isté frázy, v rámci ktorých sľúbil, že svojich voličov nikdy nesklame a že Amerika bude odteraz vyhrávať.dodal.Donald Trump zložil v piatok (20. 1.) slávnostnú prísahu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa a stal sa tak 45. prezidentom Spojených štátov amerických. Nový americký prezident začal svoj prvý prejav poďakovaním:Trump sa ďalej poďakoval svojmu predchodcovi Barackovi Obamovi a jeho manželke Michelle za to, ako mu pomohli pri preberaní tejto funkcie. Obaja boli podľa nehoodkázal Trump americkým občanom.pokračoval.pripustil s tým, že. Spoločne budeme určovať smer Ameriky veľa ďalších rokov, konštatoval Trump a dodal:Trumpovi pri písaní približne 20-minútového prejavu pomáhalo niekoľko poradcov vrátane Stephena Millera, Kellyanne Conwayovej, Reincea Priebusa a Stevena Bannona. Prezidentov tím však trvá na tom, že väčšinu príhovoru si Trump písal sám.