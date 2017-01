D. Fischer: Trump je človek, ktorý dokáže otvorene klamať

Dušan Fischer Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. januára (TASR) - Príchodom Donalda Trumpa do Bieleho domu sa končí prvá etapa veľmi zvláštneho obdobia nového typu politiky, kedy emócie ovládli fakty a prezident USA ovládol sociálne siete. Pre TASR to uviedol analytik zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Dušan Fischer.domnieva sa Fischer.Analytik ďalej predpokladá, že prvé kroky nového amerického prezidenta nebudú také, aké sľúbil počas kampane, čím by sa však veľmi neodlišoval od svojich predchodcov.povedal Fischer.V otázke reformy zdravotníctva sa podľa Fischera Trump rozchádza s republikánmi v Kongrese, ktorí chcú ACA, známu tiež aj ako Obamacare, okamžite zrušiť a nahradiť. Napriek tomu, že s týmto postupom sa stotožňuje iba 25 percent verejnosti.uzavrel.Americká Snemovňa reprezentantov nedávno prijala rezolúciu, ktorá je prvým krokom smerom k zrušeniu reformy zdravotnej starostlivosti. Snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 227:198 schválila návrh rezolúcie, ktorá vyzýva kľúčové výbory oboch komôr amerického Kongresu, aby do 27. januára vypracovali legislatívny návrh na zrušenie zdravotníckej reformy.Trump prisľúbil, že jeho administratíva čoskoro predstaví plán na zrušenie Obamacare. Súčasne pripravuje zavedenie nového systému, ktorý by mal Obamovu reformu nahradiť.Samotní republikáni sa zatiaľ zhodujú len na potrebe rýchleho zrušenia Obamacare. O tom, ako by mal vyzerať nový systém, však medzi nimi panujú rozdielne predstavy.Návrh novej zdravotníckej legislatívy, ktorý by mali pripraviť kongresové výbory, musia následne schváliť obe komory Kongresu. Hlasovanie o ňom by sa mohlo uskutočniť už vo februári, avšak uzákonenie nového systému môže potrvať aj niekoľko mesiacov.Zákon týkajúci sa zdravotnej starostlivosti bol prijatý v roku 2010 hlasmi demokratov, ktorí vtedy ovládali Kongres. Republikáni, ktorí medzičasom získali väčšinu v Snemovni reprezentantov a neskôr aj v Senáte, viackrát hlasovali za zrušenie zákona, avšak nedokázali prehlasovať prezidentské veto. Americký najvyšší súd tiež podporil kľúčové aspekty reformy Obamacare.