D. GUSPAN: Je mi ľúto, že I. Matovič napáda našich zamestnancov

Bratislava 25. apríla (TASR) - Kancelária Národnej rady SR a jej vedúci Daniel Guspan sa ohradzujú voči obvineniam a excentrickému divadlu poslanca Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA), ktorý podľa nich obvinil zamestnancov kancelárie z porušovania zákona. Guspan to napísal v reakcii na kritiku Matoviča, že v parlamente sa na pokyn kancelára otvárajú listy adresované poslancom.poznamenal Guspan.Podľa jeho slov je Kancelária NR SR povinná dodržiavať zákony, v rámci ktorých musí zabezpečiť ochranu a bezpečnosť všetkým poslancom, ako aj všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch parlamentu. "vysvetlil.Guspan uisťuje, že Kancelária NR SR a jej zamestnanci v žiadnom prípade zámerne neporušujú ústavné právo na zachovanie listového tajomstva.odkázal.Kancelár tiež uviedol, že zamestnanci podateľne sa pravidelne stretávali s neochotou poslancov preberať si zásielky s vulgárnym charakterom.dodal Guspan.Matovič dnes na tlačovej konferencii vyhlásil, že predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) cez Guspana prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať. Zároveň upozornil, že samotné pracovníčky podateľne za tento postup nemôžu a celú vinu má na pleciach Danko.Obyčajní chcú teraz koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na Dankovo odvolanie. Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva.Matovič novinárom poskytol rozhodnutie vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana zo 7. apríla 2017, ktorý obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Líder OĽaNO-NOVA tvrdí, že Guspanovi to prikázal priamo Danko.Igor Matovič ukázal niekoľko listov od občanov či anonymov, ktoré predstavitelia jeho hnutia dostali v priebehu apríla. Viaceré z nich obsahujú konkrétne protikorupčné podnety či žiadosti pomoc, pričom všetky boli otvorené s vysvetlením, že sa tak stalo z bezpečnostných dôvodov. Až potom ich dostali adresáti. "zdôraznil Matovič.