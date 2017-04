D. Guspan je podľa I. Matoviča páchateľ trestného činu

Na snímke poslanec NRSR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke poslanec NRSR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. apríla (TASR) - Kancelár Národnej rady SR Daniel Guspan je páchateľ trestného činu a aj navádzal na trestný čin. Za to by mu mali hroziť štyri až desať rokov väzenia. Myslí si to líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič, ktorý odmieta Guspanovo tvrdenie, že pracovníci parlamentu nečítali listy občanov pre poslancov. Kauzou sa má zaoberať aj parlamentný ľudskoprávny výbor na mimoriadnom rokovaní."Kontrolovali vulgarizmy v listoch a listy pritom nečítali," opísal dnešnú Guspanovu argumentáciu Matovič na tlačovej konferencii v parlamente. Guspan sa podľa neho snaží verejnosť presvedčiť, že pracovníci parlamentu dokážu zistiť, či list obsahuje vulgarizmus bez toho, aby ho čítali. To je podľa Matoviča nezmysel. "Všetci vedia, že tie listy čítali," vyhlásil Matovič.Guspana opakovane označil za páchateľa trestného činu a navádzača na trestný čin. Líder OĽaNO-NOVA sa nazdáva, že pokiaľ kancelár nebude mať známosti na polícii, mal by skončiť vo väzení. Pripomenul, že práve Guspan podpísal rozhodnutie, na základe ktorého otvárali listy občanov určené poslancom."Ak by sme mali spravodlivosť, tak je to štyri až desať rokov natvrdo," podotkol Matovič. Kancelár by sa mal podľa neho zamestnancom parlamentu ospravedlniť, že ich naviedol na trestný čin. Matovič za otváraním listov naďalej vidí predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), od ktorého žiada vysvetlenie. Guspan to odmieta.Matovič v utorok (25. 4.) vyhlásil, že Danko prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať. Matovič novinárom poskytol rozhodnutie Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Listy sa však mali otvárať aj mesiace predtým. Opozícia dala Dankovi ultimátom. Ak do piatkového (28. 4.) poludnia neodstúpi z funkcie, budú iniciovať jeho odvolávanie z postu šéfa NR SR.Guspan dnes zdôraznil, že nikto zo zamestnancov Kancelárie NR SR ani predseda parlamentu Danko nečítajú korešpondenciu, ktorá je adresovaná poslancom. Matoviča vyzval, aby ak má dôkazy, že sa v kancelárii číta pošta, nech ich predloží, ale ak ich nemá, nech s obvineniami prestane."Dôrazne sa ohradzujem voči klamstvám a divadlu, ktoré predvádza Igor Matovič. Matovič klame. Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniam, že akýkoľvek zamestnanec NR SR alebo predseda Danko číta listy poslancov. Táto predstava je absurdná a zvrátená, nie je založená na žiadnom dôkaze ani indícii. Je to len politické divadlo," povedal Guspan.Podľa jeho slov opatrenia súvisiace s korešpondenciou sú v platnosti už roky a sú štandardným nástrojom na základe odporúčaní ministerstva vnútra. "Listy sa nečítajú, ale tie identifikované ako bezpečnostné riziko sa kontrolujú, ale len v nevyhnutnom rozsahu," uistil Guspan s tým, že jeho nariadenie o zaobchádzaní s korešpondenciou prišlo po nových odporúčaniach rezortu vnútra.Zdôraznil však, že sporné body týkajúce sa zadržiavania vulgárnych listov či pohľadníc a otvárania listov od anonymov a fyzických osôb, boli pozastavené až do zasadnutia poslaneckého grémia, ktoré bude vo štvrtok (4.5.) budúci týždeň.Na otázku, ako mohli zamestnanci nečítať listy, keď v nich mali odhaľovať vulgarizmy, Guspan priznal, že tento jeho príkaz mal pomerne nešťastnú dikciu. Guspan tiež odmietol, že by sa v parlamente dlhodobo zadržiavala pošta. "Išlo len o jednu vulgárnu pohľadnicu pre Igora Matoviča a jeden list pre Borisa Kollára (Sme rodia), ktorý mal vulgarizmus na obálke. Obe zásielky boli celý čas v podateľni," povedal.