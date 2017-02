D&J Design chce zamestnať v Lučenci 40 ľudí, žiada investičnú pomoc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. februára (TASR) - Spoločnosť D&J Design, s.r.o., žiada investičnú pomoc 910.319 eur na rozšírenie výroby nábytku a nábytkových komponentov v lokalite Lučenec, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z investičného zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.priblížil rezort hospodárstva.Realizácia investičného zámeru v nominálnej výške 2 milióny eur je podľa ministerstva hospodárstva rozložená na roky 2016 a 2017.spresnilo MH SR.D&J Design, s.r.o., Lučenec vznikla v roku 2009. Predmetom jej činnosti je najmä opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, ako aj výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.