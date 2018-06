D. Jarjabek: Voliť šéfa RTVS voliteľmi je falošná demokracia

Dušan Jarjabek, archívne foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 21. júna (TASR) - Presunúť voľbu generálneho riaditeľa RTVS z parlamentu na zbor voliteľov, ako na jednorazovú inštitúciu bez zodpovednosti, ktorá po voľbe zanikne, je falošná demokracia. Povedal to predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) počas rozpravy k novele zákona o RTVS, ktorá má zmeniť spôsob voľby šéfa RTVS. Právnu normu predložili exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) a opozičný poslanec Martin Poliačik (nezaradený).povedal Jarjabek.Nepozdáva sa mu tiež, že v zbore majú byť ľudia ako prezident Slovenského olympijského výboru, šéf ZMOS-u či prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Predseda mediálneho výboru sa pýtal, do akej miery sú títo ľudia erudovaní vo sfére mediálneho prostredia.Jarjabek zároveň neverí, že to Maďarič myslí s týmto návrhom vážne.pýtal sa Maďariča.Exminister odvetil, že táto otázka nie je na mieste.ozrejmil vo faktickej poznámke.