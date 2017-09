D. Krajcer vyzval protikandidátov, aby objasnili financovanie kampane

Na snímke Daniel Krajcer, ktorý sa rozhodol kandidovať na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vo voľbách do VÚC počas tlačovej konferencie 5. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) – Nezávislí kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre nadchádzajúce novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC) Pavol Frešo, Milan Ftáčnik a Rudolf Kusý majú zverejniť, kto stojí za ich volebnou kampaňou a kto ju financuje. Vyzýva ich na to ďalší kandidát na tento post Daniel Krajcer, ktorého podporuje Most-Híd, SKOK a Strana zelených.vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii Krajcer.Poukazuje na to, že viacerí nezávislí kandidáti hovoria o transparentnom vedení financovania kraja v prípade ich zvolenia v jesenných voľbách, už teraz však podľa neho mnohí z nich nedokážu viesť transparentne svoju volebnú kampaň.myslí si Krajcer.Zároveň tvrdí, že založenie transparentných účtov, čo je zákonná povinnosť nezávislého kandidáta, nie je garanciou aj transparentného financovania. Dvojnásobného predsedu BSK a opätovného kandidáta Pavla Freša označil za kúzelníka, ktorý má podľa neho viditeľnú kampaň, stav transparentného účtu ku koncu augusta mínus 1,71 centa a bez príjmov a výdavkov. "doplnil Krajcer. V prípade Milana Ftáčnika sa pýta, či nejde o "práčku", ak najväčším vkladateľom na účet je majiteľ reklamnej agentúry, ktorá robí volebnú kampaň a ktorý je zároveň najväčším poberateľom výdavkov. Pokiaľ ide o Rudolfa Kusého, ten má podľa Krajcera najmasívnejšiu a najdlhšie trvajúci volebnú kampaň, pohyby na transparentnom účte však reálnemu rozsahu kampane nezodpovedajú.Krajcer tiež uviedol, že napriek tomu, že nie je nezávislým kandidátom, transparentný účet si zakladá aj on. Zároveň zverejnil mená prispievateľov, ktorí, okrem neho, budú ako jediní prispievať na jeho kampaň. Ide o Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), Juraja Miškova (SKOK) a Martina Jónu (Strana zelených). "dodal Krajcer.