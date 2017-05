D. LASEK: Máme šancu, aby bol región SR, Poľska a Ukrajiny významný

Na snímke primátor mesta Bardejov Boris Hanuščak (vľavo), uprostred štátny tajomník Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľska Dawid Lasek a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček po tlačovej konferencii pri príležitosti medzinárodnej konferencie pod patronátom UNESCO na tému Využitie možnosti značky UNESCO na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov a zamestnanosti v oblasti turizmu a ochrany prírody 5. mája 2017 v Bardejove. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bardejov 5. mája (TASR) - Región východného Slovenska, Poľska a Ukrajiny má šancu stať sa o desať rokov významnou destináciou. V rámci dnešnej konferencie pod názvom Benefits Beyond Inscription: Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v regiónoch strednej Európy, ktorá sa koná za účasti približne 250 odborníkov v Bardejovských Kúpeľoch, to povedal štátny tajomník poľského Ministerstva športu a cestovného ruchu Dawid Lasek.skonštatoval Lasek.Dúfa, že cestovný ruch a oblasť turizmu môžu byť do budúcna šancou, aby mladí ľudia ostali tam, kde sa narodili.vysvetlil.Poľská vláda je podľa jeho slov orientovaná na stredoeurópsku spoluprácu.zdôraznil Lasek.doplnil s tým, že so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Ďurčekom už majú bilaterálne plány.