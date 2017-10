D. LIPŠIC: Pre koalíciu a opozíciu platia rôzne trestné pravidlá

Na archívnej snímke Daniel Lipšic. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 9. októbra (TASR) - Pre predstaviteľov koalície a opozície platia rôzne pravidlá v trestnom konaní. Tvrdí to Daniel Lipšic, právny zástupca poslanca Národnej rady SR Igora M. (OĽaNO), ktorého prokurátor navrhol obžalovať pre ohováranie premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Odvoláva sa na to, že kým Igora M. obvinili, konanie voči Ficovi, ktorý bol jedným z podozrivých v prípade ohrozenia daňového tajomstva Igora M., zastavili. Svojím konaním pritom Fico podľa vyšetrovateľa naplnil formálne znaky ohrozenia daňového tajomstva. Na rozdiel od Igora M. sa však prihliadalo aj na slobodu prejavu.Lipšic vychádzal z uznesenia vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v trestnom stíhaní pre trestný čin ohrozenia bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, kde bol jedným z podozrivých Robert Fico. Išlo o prípad, keď premiér pred voľbami 2016 na tlačovej konferencii hovoril o informáciách o daniach Igora M.Vyšetrovateľ podľa Lipšica konštatuje, žedoplnil na dnešnej tlačovej konferencii Lipšic.Konanie prerušil aj preto, že boli podozrivé i ďalšie osoby, ktoré mali Ficovi dokumenty kryté daňovým tajomstvom doručiť. Žiaden svedok však podľa Lipšica nepotvrdil, že by na mítingu s občanmi niekto Ficovi dokumenty dal. Míting spomína vo svojej výpovedi Fico.doplnil Lipšic.Toto celé podľa Lipšica dokazuje, že pre predstaviteľov koalície platia na Slovensku iné pravidlá ako pre predstaviteľov opozície. Pri Igorovi M., ktorý hovoril o údajných Ficových účtoch na Belize, totiž otázka slobody prejavu išla bokom.vyhlásil Lipšic s tým, že v demokratickom právnom štáte platí rovnosť pred zákonom. K takémuako na Slovensku podľa neho nedochádza v žiadnej inej krajine EÚ.Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu Igora M. v lete tohto roka a navrhla poslanca obžalovať. S informáciou o Ficovi vyrukoval Igor M. v polovici augusta 2015 najprv na sociálnej sieti, potom aj na tlačovej besede. Mal pritom vychádzať z anonymných informácií, ktoré si našiel v poštovej schránke.Podľa anonymu si mal Fico s manželkou v roku 2008 založiť schránkovú firmu v Belize. Na jej dvoch účtoch malo byť 674 miliónov dolárov. Premiér označil tieto vyhlásenia za hlúposti. Polícia ich preverovala cez finančnú spravodajskú jednotku v Belize. Tá uviedla, že Fico a jeho manželka nemajú ani v minulosti nemali žiadne osobné alebo podnikateľské účty alebo iné finančné produkty vedené vo finančných inštitúciách v Belize.