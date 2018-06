D. Meager: Hodvábna cesta je spôsob, ako podporiť globálnu ekonomiku

Na snímke štátna tajomníčka ministerstva financií SR Dana Meager. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. júna (TASR) – Hodvábna cesta je staronový spôsob, ako podporiť rozvoj globálnej i lokálnej ekonomiky. Budovanie tranzitných koridorov a zjednodušovanie administratívnych procedúr v medzinárodnej výmene tovarov prispeje k racionalizácii nákladov, a tým k udržiavaniu primeranej úrovne cien na svetových trhoch. Pre TASR to uviedla štátna tajomníčka ministerstva financií a splnomocnenkyňa vlády pre Novú Hodvábnu cestu Dana Meager (nominantka SNS).Svet podľa nej v súčasnosti volá po udržateľnom rozvoji, na čo reaguje práve projekt Hodvábnej cesty.priblížila svoj pohľad na celosvetový trend vývoja krajín.Od tejto globalizácie sa odvíja potreba prepájania jednotlivých ekonomík, a to na lokálnej, regionálnej a nakoniec globálnej úrovni. Podľa Meager však nejde len o samotný tranzit tovarov. Ide zároveň o pohyb know-how, investičného kapitálu, obchodných aktív a podobne. Preto už nemožno obmedzovať rétoriku len na, v skutočnosti hovoríme o novom fenoméne, v ktorých je budúcnosť, dodala.Práve Hodvábna cesta by mala zabezpečiť, aby boli produkcia, distribúcia, ale aj samotný predaj tovarov a aktív udržateľné na primerane najnižšej možnej úrovni. Meager upozornila, že cena nie je jediný aspekt, ktorý zohráva dôležitú úlohu. Je to aj čas a podmienky prepravy, čo výrazne ovplyvňuje u niektorých tovarov, resp. komodít aj ich kvalitu (napr. potraviny a tovary podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu).zdôraznila štátna tajomníčka.Ako skonštatovala, v prípade Slovenska s Hodvábnou cestou súvisí aj otázka navrátenia geopolitického postavenia SR na mape, pretože spolu s Poľskom a Maďarskom je Slovensko hranicou do schengenského priestoru, čo je významná pozícia pre import a export tovarov do alebo z Európy. Navyše Slovensko leží na priesečníku spojníc východ (Ázia) - západ (Európa) a sever (Severné more) - juh (Čierne more po rieke Dunaj).podotkla.Navyše podľa štátnej tajomníčky nie je nevyhnutné vynakladať enormné úsilie do vybudovania cestnej, železničnej, riečnej infraštruktúry, keďže tá už tu je a v súčasnosti nie je, aj kvôli ruským sankciám, využitá. Tiež dodala, že digitalizácia dopravnej siete je zároveň stále lacnejšia vzhľadom na celkový trend prechodu na digitálnu ekonomiku.