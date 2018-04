D. Meager: Je potrebné urobiť zmeny v daňovom zaťažení dopravcov

Na snímke štátna tajomníčka ministerstva financií SR Dana Meager prichádza na rokovanie 100. schôdze vlády Slovenskej republiky v piatok 20. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Ministerstvo financií je pripravené pokračovať v diskusiách s dopravcami o tom, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť v rámci Európy. Na štvrtkovej medzinárodnej konferencii Doprava 2018 v Bratislave to uviedla štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager.S predstaviteľmi Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia už podľa vlastných slov na túto tému dlhšie diskutuje. Predovšetkým o možnosti reformovania daňového zaťaženia dopravcov, z ktorého majú dlhodobokonštatovala Meager.Dopravcov preto na konferencii ubezpečila, že táto diskusia ešte nie je ukončená a že sa nebráni stretnutiam a ani kritike v tomto smere.adresovala Meager dopravcom.Prezident združenia Česmad Slovakia Pavol Jančovič ocenil tieto slová štátnej tajomníčky a avizoval, že dopravcovia radi využijú túto možnosť na diskusiu a prezentáciu svojich návrhov. Slovensko je totiž podľa jeho slov druhé najhoršie, teda má druhú najvyššiu daň z motorových vozidiel v rámci Európskej únie.opísal Jančovič. Na Slovensku má v súčasnosti táto daň na rok a vozidlo základnú sadzbu vo výške 2200 eur, po všetkých zľavách je to 1800 eur.vyčíslil.Okolité krajiny v rámci napríklad Nemecka majú túto daň podľa Jančoviča na úrovni približne 800 – 900 eur.uviedol. Zavádzaním elektronického výberu mýta totiž podľa Jančoviča mnohé krajiny ustúpili voči svojim dopravcov v prípade dani z motorových vozidiel. Slovensko to ale neurobilo.