D. Saková: Premiér nevyjadril pozitívne stanovisko ku M. Slobodníkovi

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. júna (TASR) – S vymenovaním Mariána Slobodníka za prezidenta Policajného zboru nesúhlasil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Potvrdila to ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike, ktorá uviedla, že premiér nevyjadril k jeho osobe pozitívne stanovisko.Saková potvrdila, že na post šéfa Policajného zboru bolo viacero kandidátov, medzi nimi aj Slobodník a novovymenovaný policajný prezident Milan Lučanský.povedala Saková.Slobodník podľa SakovejMinisterka vnútra zároveň potvrdila, že o Lučanskom rozhodla najmä jeho kariéra.dodala.Saková potvrdila, že kandidátov na post prezidenta policajného zboru konzultovala s premiérom Pellegrinim. Zároveň tvrdí, že je autonómna.Ministerka sa dotkla aj osoby bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara.poznamenala.Šéfka rezortu vnútra potvrdila, že v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice do vyšetrovania nezasahuje, nakoľko na to nemá ona ani prezident Policajného zboru právo. Rovnako sa podľa jej slov nemajú právo oboznamovať so skutočnosťami, ako vyšetrovanie prebieha.uzavrela Saková.