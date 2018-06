D. Saková: Tím na vyšetrovanie káuz farmárov už čiastočne funguje

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková počas 111. rokovania vlády SR 20. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková počas 111. rokovania vlády SR 20. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) – Špeciálny vyšetrovací tím, ktorý prešetruje kauzy farmárov, už čiastočne funguje. Povedala to po rokovaní vlády ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Reagovala tak na stredajšie slová predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý pred zasadnutím vlády informoval o zriadení špeciálnej skupiny na vyšetrovanie káuz farmárov. Tá je zložená z predstaviteľov Policajného zboru (PZ) SR a Generálnej prokuratúry (GP) SR.„Na základe spoločného rokovania s GP sme zriadili spoločný vyšetrovací tím. Všetci členovia budú z iných regiónov a teritórií, ako boli medializované problémy," povedala šéfka rezortu vnútra. Celý postup bude podľa jej slov dozorovať prokuratúra, ktorá bude postupne verejnosť informovať o jednotlivých zlyhaniach alebo o správnom vyšetrovaní. „Dnes sme dali tímu spoločne s pánom premiérom taký oficiálny punc," dodala Saková.„Skupina sa bude venovať všetkým otvoreným kauzám, ktoré sú dnes na stole a prezentovali ich nespokojní farmári," povedal pred zasadnutím vlády Pellegrini. Podľa jeho slov bude skupina prechádzať prípad po prípade. „Na záver budeme žiadať informácie, ako dopadla táto kontrola a ako dopadli jednotlivé prípady, o ktorých farmári informujú," vysvetlil.Podľa premiéra si však treba uvedomiť, že nejde o prípady, o ktorých sa hovorí dnes a vznikli v týchto dňoch. „Sú to staré krivdy, ktoré trápia farmárov už niekoľko rokov, musíme sa teda vysporiadať s históriou a minulosťou," dodal.Farmári prišli v utorok 19. júna do Bratislavy z východného Slovenska. Protestnou jazdou chcú apelovať na urýchlené riešenie ich vlečúcich sa problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Z nej považujú za kľúčové vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, ďalej zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah. Za kľúčové považujú tiež vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy. Počas protestu budú tiež upozorňovať na dôležitosť malých a stredných farmárov.