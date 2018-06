D. Saková: Zavedenie kamier pri zásahoch polície je komplikovanejšie

Na archívnej snímke ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 22. júna (TASR) – Zavedenie kamier pri policajných zásahoch je komplikovanejšie, záznamy sa musia niekde ukladať, čiže musí existovať nejaké úložisko. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).vysvetlila.Kamery ministerstvo určite zaviesť chce. Podľa Sakovej budú zachytávať zvukový záznam aj videozáznam, a to nielen v prípade príslušníkov poriadkovej, ale aj dopravnej polície.dodala.Z tlačového odboru rezortu vnútra TASR napísali, že robia všetko pre to, aby boli kamery počas policajných zásahov v ostrej prevádzke v prvej polovici roka 2019. Ako prvá by mala byť záznamovým zariadením vybavená poriadková polícia. Tá je podľa ministerstva vnútra službou prvého kontaktu s občanom. Sú to predovšetkým policajti na obvodných oddeleniach a pohotovostné motorizované jednotky.uviedol tlačový odbor. Záznamové zariadenia budú podľa rezortu určené najmä na monitorovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou.informoval rezort. Ako uviedlo ministerstvo,Na zavedenie kamier počas akcií polície vyzývala ministerstvo vnútra ešte bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Dôvodom boli viaceré policajné pátracie akcie v rómskych osadách, ako napríklad v roku 2013 v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou či v roku 2015 v obci Vrbnica v michalovskom okrese.V jej práci pokračuje súčasná ombudsmanka Mária Patakyová. Tá poslala v utorok 19. júna, práve v deň piateho výročia razie v Moldave nad Bodvou, ministerke vnútra list, v ktorom ju žiadala o bezodkladné zavedenie kamier počas akcií. Práve používanie kamier bolo jedným z opatrení, ktorá navrhla v roku 2013 Jana Dubovcová po preskúmaní zásahu v osade Budulovská.