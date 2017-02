D. ŠVECOVÁ: Verím, že poslanci vyberú za nového ombudsmana odborníka

Na snímke predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. februára (TASR) – Poslanci parlamentu by mali obsadiť funkciu ombudsmana odborníkom, ktorý bude so všetkou vážnosťou, náležitou profesionalitou a odbornosťou preverovať podnety každého, kto sa na túto inštitúciu obráti. Verí v to predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová, ktorá to dnes uviedla vo svojom stanovisku. Zverejnilo ho oddelenie komunikácie s verejnosťou NS.Švecová vyhlásila, že považuje pravidelné správy o činnosti verejného ochrancu práv za dôležitý poznatok o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb orgánmi verejnej správy. Rovnakú dôležitosť pripisuje aj návrhom verejného ochrancu práv smerujúcim k náprave niektorých zistených nedostatkov a tiež aj k zlepšeniu ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.tlmočil hovorca súdu Boris Urbančík.Nástupcu súčasnej verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej budú poslanci parlamentu voliť v stredu (8.2.). Päťročné funkčné obdobie Dubovcovej sa skončí dňa 28. marca. O post sa uchádza kandidátka súčasnej koalície Mária Patakyová a dvaja opoziční kandidáti Janka Šípošová a Anton Čulen. Kandidáti sa dnes predstavili poslancom parlamentného ľudskoprávneho výboru.