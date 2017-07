D. Tóth spomína, prečo v čase totality organizoval bytové výstavy

Majstrovstvo za dverami Foto: Internet Foto: Internet

Bratislava 15. júla (TASR) – Publikácia Majstrovstvo za dverami je dokumentom nedávnej doby a alternatívnych aktivít profesionálnych výtvarníkov, ktorí v čase totality tvorili slobodne a nie vrchnosťou požadované socialistické umenie. Ich aktivity upresňuje podtitul knihy: Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia.na nedávnej prezentácii knihy povedal jej autor Ján Kralovič.Takmer 330-stranová publikácia je výsledkom jeho výskumného projektu zameraného na umelecko-historické zhodnotenie bytových stretnutí, ktoré organizoval výtvarník Dezider Tóth. Štatút podujatia obsahoval podmienku deväťmesačného posunu v trvaní od 8. marca (sviatok MDŽ) do 6. decembra (Mikuláš). Každý účastník mal vytvoriť posun (parafrázu, interpretáciu, aplikáciu, apropriáciu či citáciu) ľubovoľného diela autora známeho z histórie umenia obsahujúce zadanú tému (zmyselnosť, dotyk, svetlo a iné), ku ktorej sa posun viazal. Deväťmesačný termín, aj ako symbol ľudskej gravidity, bol ukončený stretnutím v byte jedného z účastníkov prezentáciou diel. Počas ôsmich rokov sa ich zúčastnilo 26 výtvarníkov a vzniklo vyše 160 diel.konštatoval organizátor podujatí Tóth.Ich zámerom bolo vytvoriť platformu k umeleckej hre, stretávaniu sa, ku komunikácii a konfrontácii tvorby. V období, keď normalizačné podmienky neumožňovali slobodný a necenzurovaný spôsob výtvarnej činnosti a vystavovania, to bolo oživenie výtvarnej scény, možnosť na slobodnú prezentáciu. Hoci podujatie malo súťažný názov, nedávali sa ceny, ale bola to motivácia k výkonu, súťaženie bolo výzvou. Posuny boli priestorom pre hru v experimentálnom zmysle, vo význame overovania si výtvarných stratégií v širokej výtvarno-mediálnej škále: od kresby a maľby k objektom, od konceptuálnych projektov k performaciám.Publikácia odkrýva motiváciu majstrovstiev a ich každoročný priebeh. V záverečnom rozhovore Tóth prezrádza, že Štátna bezpečnosť o týchto podujatiach vedela. Tiež ako vzniklo alternatívne umenie u výtvarníkov, ktorí mali v občianskom preukaze uvedené slobodné povolanie, aj prečo prestal tieto podujatia organizovať.