D. Trump: Bannon neprišiel len o prácu, ale aj o rozum

Washington 4. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump kritizoval v stredu bývalého hlavného stratéga Bieleho domu Stephena Bannona za jeho ostré vyjadrenia v evidentne nelichotivej knihe, ktorú o prezidentovej administratíve pripravuje spisovateľ a novinár Michael Wolff, informovala o tom agentúra AP.povedal Trump. Americký prezident takto reagoval na Bannonove tvrdenia v zmienenej publikácii, v ktorej podľa AP budú rôzne prekvapivé odhalenia. Napríklad aj to, že samotný Trump nikdy nečakal, že v predvlaňajších prezidentských voľbách skutočne zvíťazí.K Wolffovej knihe s názvom Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu) sa ešte pred jej knižným vydaním dostal denník Guardian.Ten ako prvý citoval Bannona označujúceho za "vlastizradné" či "nevlastenecké" stretnutie, na ktorom sa v júni 2016 v Trump Tower zišli Donald Trump mladší, zať amerického prezidenta Jared Kushner i bývalý šéf Trumpovej kampane Paul Manafort s ruskou právničkou Nataľjou Veseľnickou. Účelom tejto schôdzky malo byť získanie kompromitujúcich informácií o Trumpovej volebnej súperke, prezidentskej kandidátke za Demokratickú stranu Hillary Clintonovej.Wolffova kniha je podľa agentúry AP založená na viac ako 200 rozhovoroch s poprednými členmi Trumpovej administratívy, ako i prezidentom samotným.