D. Trump dnes v Bielom dome prijme izraelského premiéra B. Netanjahua

Washington 15. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pricestuje dnes na prvú oficiálnu návštevu Bieleho domu od nástupu nového prezidenta USA Donalda Trumpa do úradu.Témou dnešného mimoriadne očakávaného stretnutia budú regionálne otázky vrátane hrozby zo strany Iránu a jeho spojencov, kríza v Sýrii, ako aj boj proti Islamskému štátu a iným teroristickým organizáciám, informoval hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Po rozhovore Trumpa s Netanjahuom bude nasledovať spoločná tlačová konferencia.Trump sa vyslovil, že sa bude zasadzovať za dosiahnutie komplexného riešenia izraelsko-palestínskeho sporu, povedal Spicer s tým, že predmetom rokovania Trumpa s Netanjahuom bude spôsob dosiahnutia tohto cieľa. Mierové ukončenie tohto sporu však podľa jedného z predstaviteľov Bieleho domu nevyhnutne nemusí znamenať riešenie vo forme vzniku dvoch štátov.Agentúra DPA v tejto súvislosti napísala, že po niekoľkých "nútených stretnutiach" predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu s Netanjahuom bude dnešné prijatie izraelského lídra v Bielom dome vzhľadom na priateľský tón Trumpa voči Tel Avivu omnoho vrelšie.Trump počas svojej predvolebnej kampane opakovane avizoval prehodnotenie politiky USA voči Blízkemu východu a kritizoval jadrovú dohodu s Iránom, ktorú sa podarilo dohodnúť počas Obamovho mandátu.Niektoré Trumpove predvolebné postoje k Izraelu sa však medzičasom zmenili, upozornila tiež DPA. Trump napríklad zásadne podporoval nápad presťahovať veľvyslanectvo USA v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Teraz však iba tvrdí, že o tom "vážne" uvažuje. Otázka Jeruzalema je mimoriadne citlivá pre Palestínčanov, ktorí si ho takisto nárokujú ako svoje hlavné mesto.Nový šéf Bieleho domu tiež nedávno naznačil, že Izrael by mal zvoľniť svoje stavebné aktivity v okupovanom Predjordánsku.