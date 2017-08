D. Trump hovoril o preventívnom útoku na KĽDR už v roku 1999

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump obhajoval preventívny vojenský zásah v Severnej Kórei už v roku 1999. Vyplýva to z archívneho videozáznamu, ktorý na YouTube zverejnila v stredu spravodajská televízia CNN.Na otázku, či by ako americký prezident podnikol útok na Severnú Kóreu, Trump odpovedal:uviedol Trump pred takmer 20 rokmi v rozhovore pre televíziu NBC.pokračoval Trump a dodal, že ak by rokovania neboli úspešné, bolo by lepšie riešiť problém okamžite, nie jeho riešenie odkladať na neskôr.povedal v roku 1999 v rozhovore pre NBC súčasný americký prezident Donald Trump.Šéf Bieleho domu totiž tento týždeň vyhlásil, že pokiaľ bude Severná Kórea pokračovať v doterajších provokáciách, dočká sa zo strany USA reakcie, "akú svet ešte nikdy nevidel".